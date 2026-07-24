Iran: Wsj, Bahrein e Kuwait hanno condotto primi attacchi diretti

Keystone-SDA

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Il Bahrein e il Kuwait hanno condotto, con propri aerei da combattimento all'inizio di luglio, i primi attacchi diretti e segreti contro obiettivi all'interno dell'Iran, come rappresaglia per i raid subiti.

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(Keystone-ATS) Lo scrive il Wall Street Journal in esclusiva, sottolineando che questi attacchi riflettono la presa di coscienza, da parte del mondo arabo, di una lunga guerra che minaccia di coinvolgerlo ancora più profondamente. Secondo alcune fonti del Wsj, i raid aerei di inizio mese hanno preso di mira, tra gli altri, siti militari, depositi di droni e missili. Gli Emirati Arabi Uniti, che hanno attaccato l’Iran più volte all’inizio della guerra, hanno fornito informazioni sugli obiettivi e copertura aerea difensiva per i raid, segno di una nascente cooperazione araba nel contrasto all’Iran.

Da settimane l’Iran concentra i suoi attacchi di rappresaglia su Bahrein e Kuwait, che ospitano basi militari americane. I due stati del Golfo Persico hanno forze aeree relativamente piccole, armate con aerei statunitensi ed europei, ma non volevano permettere a Teheran di continuare a colpirli impunemente, hanno affermato le fonti al Wsj. Il ministero degli Esteri degli Emirati ha condannato gli attacchi contro il Kuwait e il Bahrein e affermato di “essere pienamente solidale con questi Stati e di ribadire il proprio sostegno a tutte le misure volte a salvaguardare la loro sicurezza e stabilità”.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, gli Emirati Arabi Uniti sono intervenuti nel conflitto fin dalle prime fasi della guerra, conducendo decine di raid aerei contro l’Iran. Nelle ultime settimane, l’Iran ha evitato di colpire il Paese. Il Kuwait e il Bahrein si trovano in una situazione particolarmente difficile. Per decenni, nessuno dei due Paesi ha avuto buoni rapporti con l’Iran, ha affermato Dina Esfandiary, analista per il Medio Oriente di Bloomberg Economics, e sono stati obiettivi primari nella recente ondata di combattimenti.

Guerra scenario peggiore

Ora l’Iran sta intensificando i suoi attacchi per colpire infrastrutture più critiche. “La guerra, se continua con le modalità attuali, rappresenta il loro scenario peggiore”, ha affermato Esfandiary, sottolineando che “questo non offre loro l’opportunità di ricostruire e mantenere la propria immagine di rifugio stabile in una regione instabile. Colpisce i loro stessi modelli di business”.

I governi arabi speravano che la guerra si concludesse rapidamente, ma è ormai giunta al quinto mese e non vi è alcun segnale che una delle due parti stia ottenendo ciò che desidera o sia disposta a fare marcia indietro. I governi arabi stanno ora valutando se adottare un approccio più aggressivo per cercare di riaprire le loro rotte commerciali vitali.

“Credo che i Paesi del Golfo stiano iniziando a rendersi conto che questa guerra continuerà ancora per un po’”, ha affermato Umer Karim, ricercatore specializzato in politica saudita e geopolitica del Golfo presso l’Università di Birmingham. “Questo significa che, prima o poi, dovranno affrontare l’Iran apertamente”, ha aggiunto.