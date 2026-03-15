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Iran a Trump, ‘non vediamo alcuna ragione per negoziare’

Keystone-SDA

L'Iran "non vede alcuna ragione di negoziare" con gli Stati Uniti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi intervistato da Face the Nation sulla Cbs, commentando le parole di Donald Trump secondo cui Teheran vuole “concludere un accordo” per porre fine alla guerra.

“Avevamo colloqui in corso con loro quando hanno deciso di attaccarci ed è la seconda volta” che succede, ha sottolineato Araghchi in riferimento ai raid Usa sull’Iran di giugno 2025 durante i negoziati.

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