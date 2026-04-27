Iran a Usa, negoziati sul nucleare dopo riapertura Hormuz

Keystone-SDA

L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz e per l'avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in una fase successiva, dopo l'apertura dello stretto e la revoca del blocco. Lo riporta Axios.

1 minuto

(Keystone-ATS) La proposta “si concentra sulla risoluzione della crisi relativa allo Stretto e al blocco statunitense”.

Secondo le fonti, la nuova proposta sarebbe stata presentata agli Stati Uniti tramite mediatori pachistani. “La diplomazia è in una fase di stallo e la leadership iraniana è divisa su quali concessioni sul nucleare debbano essere messe sul tavolo. La proposta iraniana aggirerebbe questo problema, puntando a un accordo più rapido”, osserva Axios.

“Come parte di questo accordo – spiega Axios – il cessate il fuoco verrebbe esteso per un lungo periodo oppure le parti si accorderebbero su una fine definitiva della guerra. Secondo la proposta, i negoziati sul nucleare inizierebbero solo in una fase successiva, dopo l’apertura dello stretto e la revoca del blocco”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe tenere oggi un incontro sull’Iran con i suoi principali collaboratori per la sicurezza nazionale e la politica estera per “discutere dello stallo nei negoziati e dei possibili prossimi passi”.

Intanto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è a San Pietroburgo per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.