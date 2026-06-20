Iran chiude Hormuz, “raid di Israele in Libano violano accordo”
L'Iran ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA con i raid di Israele in Libano. Lo riferisce il Comando militare iraniano.
(Keystone-ATS) “Abbiamo adottato questa misura a causa del chiaro mancato rispetto da parte degli Stati Uniti degli impegni assunti – previsti nel primo articolo del Memorandum d’intesa Iran-USA – nonché della continua violazione del cessate il fuoco da parte del regime sionista nel Libano meridionale, dell’uccisione spietata e dello sfollamento di centinaia di libanesi e anche in considerazione del fatto che le forze del regime occupante sionista non si sono ritirate dal Libano meridionale”, ha dichiarato il Comando centrale di Khatamolanbia in un comunicato.
“Questo è il primo passo in risposta al mancato rispetto da parte del nemico dei suoi impegni e, se le aggressioni dovessero continuare, Teheran pianificherà e attuerà ulteriori misure per costringere il nemico a rispettare i propri impegni”, ha aggiunto.