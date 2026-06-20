Iran chiude Hormuz, “raid di Israele in Libano violano accordo”

Keystone-SDA

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L'Iran ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA con i raid di Israele in Libano. Lo riferisce il Comando militare iraniano.

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(Keystone-ATS) “Abbiamo adottato questa misura a causa del chiaro mancato rispetto da parte degli Stati Uniti degli impegni assunti – previsti nel primo articolo del Memorandum d’intesa Iran-USA – nonché della continua violazione del cessate il fuoco da parte del regime sionista nel Libano meridionale, dell’uccisione spietata e dello sfollamento di centinaia di libanesi e anche in considerazione del fatto che le forze del regime occupante sionista non si sono ritirate dal Libano meridionale”, ha dichiarato il Comando centrale di Khatamolanbia in un comunicato.

“Questo è il primo passo in risposta al mancato rispetto da parte del nemico dei suoi impegni e, se le aggressioni dovessero continuare, Teheran pianificherà e attuerà ulteriori misure per costringere il nemico a rispettare i propri impegni”, ha aggiunto.