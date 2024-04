Iran ha lanciato 150 missili verso Israele, missione conclusa

2 minuti

(Keystone-ATS) L’Iran ha lanciato nella notte circa 150 missili verso Israele in due tranche, riferiscono fonti alla Abc News. Citando funzionari israeliani, Ynet ha fatto sapere che Israele avrebbe intercettato il 99% dei droni e dei missili lanciati dall’Iran.

L’attacco contro Israele è stato una risposta all'”aggressione israeliana contro le nostre sedi diplomatiche a Damasco” e “può’ considerarsi concluso, ha da parte sua affermato la missione dell’Iran all’Onu, secondo quanto riferisce la Cnn.

La Cnn ha mostrato in diretta da Gerusalemme quelli che sembrano droni e missili inviati dall’Iran intercettati e distrutti dall’Iron Dome israeliano. In sottofondo si sente il suono delle sirene.

Le valutazioni iniziali indicano che i danni a Israele sono stati relativamente limitati, considerata l’entità dell’attacco dell’Iran. Lo affermano due funzionari americani, citati dal New York Times.

Il 99 per cento dei circa 300 proiettili lanciati dall’Iran contro Israele durante la notte è stato intercettato dalle difese aeree, ha affermato il portavoce dell’esercito israeliano, Daniel Hagari.

Israele chiede riunione emergenza consiglio sicurezza Onu

Israele ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E’ quanto si legge in una nota della missione israeliana all’Onu.

“Confermo la richiesta di Israele di convocare un Consiglio di sicurezza immediatamente per condannare in modo inequivocabile l’Iran per le gravi violazioni”, afferma Gilad Erdan, l’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite.

Teheran a Onu: esercitato diritto autodifesa

L’ambasciatore dell’Iran alle Nazioni Unite, Saed Iravani, ha inviato una lettera alla presidenza del Consiglio di sicurezza Onu e al segretario generale Antonio Guterres affermando che l’attacco contro Israele “rientra nell’esercizio del diritto di Teheran all’autodifesa, sancito nell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, e in risposta alle ricorrenti aggressioni militari israeliane e in particolare dopo il raid del 1 aprile”.

Biden convoca il G7 per risposta diplomatica unitaria

Il presidente americano Joe Biden si vedrà con i leader del G7 nel corso della giornata per “coordinare una risposta diplomatica unitaria allo sfrontato attacco dell’Iran”. Lo afferma lo stesso Biden in una nota.