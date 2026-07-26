Iran ha venduto petrolio per 18 mia. dollari in 5 mesi di guerra

Keystone-SDA

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Il ministero del petrolio iraniano ha affermato di aver venduto petrolio per un valore di 18 miliardi di dollari durante i cinque mesi di guerra con gli Stati Uniti, iniziata alla fine di febbraio con i raid aerei israeliani e americani su Teheran.

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(Keystone-ATS) Nel dettaglio, l’Iran ha venduto petrolio per un valore di 11,5 miliardi di dollari (9,4 miliardi di franchi al cambio attuale) tra il 28 febbraio, inizio della guerra, e l’8 aprile, data del cessate il fuoco, ha dichiarato il ministero in un comunicato.

Poi tra l’8 aprile e il 7 luglio, data della ripresa delle ostilità, è stato venduto petrolio per un valore di 6,5 miliardi di dollari (5,3 miliardi di franchi), ha aggiunto la stessa fonte.

“Questo rappresenta oltre il 60% delle entrate petrolifere previste nel bilancio annuale, nel pieno di questa crisi”, ha affermato il ministero.

All’inizio di luglio Washington ha ripreso i suoi attacchi contro l’Iran, che a sua volta ha bombardato i suoi vicini del Golfo alleati con gli Stati Uniti, nonostante la firma di un memorandum d’intesa a giugno sul Bürgenstock (NW).

Teheran ha inoltre ristabilito il blocco dello strategico Stretto di Hormuz, cruciale per il traffico globale di idrocarburi. In risposta, gli Stati Uniti hanno imposto un blocco ai porti iraniani.

Durante il precedente blocco statunitense, da aprile a giugno, il capo negoziatore iraniano e presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf aveva comunque affermato che l’Iran non era stato in grado di esportare “un solo barile di petrolio”.