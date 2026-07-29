Iran respinge proposta Oman su gestione congiunta di Hormuz, media

Keystone-SDA

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L'Iran ha respinto una proposta per una divisione equa del controllo dello Stretto di Hormuz, mettendo a repentaglio le speranze che Teheran e Washington riprendano rapidamente i negoziati per porre fine alla guerra. Lo scrive il "Wall Street Journal".

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(Keystone-ATS) L’Oman, che si trova di fronte all’Iran, sull’altro lato dello Stretto, ha proposto un piano temporaneo per stabilire canali di controllo equamente divisi, ma Teheran ha preteso ieri di ottenere la parte del leone di questa via navigabile cruciale per il flusso mondiale di petrolio, secondo quanto affermato da uno dei suoi massimi diplomatici.

Il controllo dello Stretto di Hormuz, scrive l’AFP, rimane un ostacolo a qualsiasi soluzione pacifica della guerra in Medio Oriente e l’Iran insiste nel gestire da sola il corridoio. Le Guardie Rivoluzionarie hanno fermato le navi che tentavano di transitare la rotta commerciale, affermando oggi di aver colpito tre petroliere “che hanno ignorato i nostri avvertimenti e hanno continuato a navigare su una rotta pericolosa e illegale”.

Teheran aveva dichiarato all’inizio di questa settimana di aver avuto colloqui con l’Oman su “principi comuni e meccanismi operativi” per garantire il passaggio sicuro delle navi.

A giugno Mascate e Teheran avevano affermato che avrebbero discusso l’imposizione di tariffe di servizio nel canale navigabile, una mossa a cui Washington si oppone. Ma l’Oman ha anche irritato l’Iran dopo aver affermato che le navi potevano transitare nello Stretto di Hormuz attraverso le sue acque, e Teheran ha risposto attaccando le navi.