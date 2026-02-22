The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Iran rivendica diritto a difendersi, chance per un accordo

Keystone-SDA

L'Iran difende il diritto a difendersi in caso di attacco degli Stati Uniti. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un'intervista a Cbs.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Se gli Stati Uniti ci attaccano, abbiamo tutto il diritto di difenderci”, di fronte a un “atto di aggressione”, qualsiasi risposta “è giustificata e legittima”, ha messo in evidenza.

Sempre lo stesso ministro, però, ha affermato all’emittente che una soluzione diplomatica con Washington sul nucleare è ancora a portata di mano: ci sono buone chance che un’intesa possa essere raggiunta, ha detto Araghchi, sottolineando che ci sarà probabilmente un incontro giovedì a Ginevra con l’inviato Steve Witkoff.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR