Iran rivendica diritto a difendersi, chance per un accordo

L'Iran difende il diritto a difendersi in caso di attacco degli Stati Uniti. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un'intervista a Cbs.

(Keystone-ATS) “Se gli Stati Uniti ci attaccano, abbiamo tutto il diritto di difenderci”, di fronte a un “atto di aggressione”, qualsiasi risposta “è giustificata e legittima”, ha messo in evidenza.

Sempre lo stesso ministro, però, ha affermato all’emittente che una soluzione diplomatica con Washington sul nucleare è ancora a portata di mano: ci sono buone chance che un’intesa possa essere raggiunta, ha detto Araghchi, sottolineando che ci sarà probabilmente un incontro giovedì a Ginevra con l’inviato Steve Witkoff.