Iran-USA: Cassis loda “ruolo costruttivo” dell’Oman

Keystone-SDA

La Svizzera plaude agli sforzi dell'Oman affinché Iran e Stati Uniti raggiungano un accordo. Lo ha scritto sui suoi canali social il consigliere federale Ignazio Cassis, dopo aver incontrato oggi a Ginevra il ministro degli esteri omanita Badr al-Busaidi.

(Keystone-ATS) Quest’ultimo da domani fungerà da intermediario nei colloqui tra Washington e Teheran sulle sponde del Lago Lemano.

Il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha lodato il “ruolo costruttivo” assunto dal sultanato in questa situazione e la scelta di svolgere questa serie di incontri a Ginevra.

La Svizzera, aggiunge Cassis, “sostiene ogni sforzo per una distensione e resta pronta ad accogliere un dialogo” per appacificare la situazione.

La delegazione americana, guidata da Jared Kushner e Steve Witkoff, e quella iraniana, diretta dal ministro degli esteri Abbas Araghchi, si incontreranno domani. L’obiettivo è far avanzare i negoziati per un accordo sul nucleare iraniano per il quale Teheran chiede in cambio la rimozione delle sanzioni.