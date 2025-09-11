The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Irlanda, ‘rinunceremo a Eurovision 2026 se ci sarà Israele’

L'Irlanda ha dichiarato che non parteciperà all'Eurovision Song Contest del prossimo anno se Israele vi prenderà parte.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta di una nuova presa di posizione contro il governo dello Stato ebraico per la sanguinosa rappresaglia portata avanti contro i palestinesi a Gaza. A rendere nota la linea di Dublino è stata l’emittente radiotelevisiva pubblica, Rte, che ritiene la partecipazione dell’Irlanda “inaccettabile, data la continua e spaventosa perdita di vite umane” nella Striscia.

L’assenza degli artisti della Repubblica avrebbe ricadute importanti sulla kermesse musicale, considerando che l’Irlanda ha vinto sette volte l’Eurovision, più di qualsiasi altro Paese.

Sulle richieste di esclusione degli israeliani arrivate da più parti, inclusa la Spagna, deve pronunciarsi l’Unione Europea di Radiodiffusione (Uer), che organizza l’Eurovision. Il governo di Dublino ha già riconosciuto da tempo lo Stato palestinese ed è fra i maggiori critici a livello internazionale della linea portata avanti dal premier Benjamin Netanyahu e dal suo esecutivo.

