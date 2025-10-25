The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Irlanda, Humphreys riconosce la vittoria di Connolly

Keystone-SDA

Catherine Connolly, parlamentare irlandese indipendente di sinistra, è pronta a diventare la nuova presidente del Paese dopo che la sua unica rivale alle elezioni ha ammesso la sconfitta, ha riferito l'emittente nazionale irlandese Rte.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Heather Humphreys, del partito centrista Fine Gael, si è congratulata con Connolly per “essere diventata la prossima presidente d’Irlanda”, dopo che lo spoglio ha mostrato che la candidata di sinistra è sulla buona strada per una vittoria schiacciante.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR