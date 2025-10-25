Irlanda, Humphreys riconosce la vittoria di Connolly

Keystone-SDA

Catherine Connolly, parlamentare irlandese indipendente di sinistra, è pronta a diventare la nuova presidente del Paese dopo che la sua unica rivale alle elezioni ha ammesso la sconfitta, ha riferito l'emittente nazionale irlandese Rte.

(Keystone-ATS) Heather Humphreys, del partito centrista Fine Gael, si è congratulata con Connolly per “essere diventata la prossima presidente d’Irlanda”, dopo che lo spoglio ha mostrato che la candidata di sinistra è sulla buona strada per una vittoria schiacciante.