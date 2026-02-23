Islanda: ingresso Ue, voto su ripresa negoziati forse già in agosto

L'Islanda sta valutando la possibilità di votare già ad agosto per riprendere i negoziati di adesione all'Ue. Lo scrive Politico.eu, citando due fonti a conoscenza del dossier.

(Keystone-ATS) L’accelerazione islandese sul referendum “avviene in un momento in cui sembra crescere lo slancio per l’allargamento dell’Ue, con Bruxelles che sta lavorando a un piano che potrebbe concedere all’Ucraina l’adesione parziale al blocco già dal prossimo anno e con il Montenegro, favorito per l’adesione, che ha chiuso un altro capitolo dei negoziati il mese scorso”, scrive la testata brussellese.

La coalizione di governo di Reykjavik aveva promesso di indire un referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all’Ue entro il 2027, dopo che il governo precedente li aveva congelati nel 2013. Ma i tempi stanno accelerando in un momento di sconvolgimenti geopolitici e a seguito della decisione di Washington di imporre dazi all’Islanda e delle minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere la Groenlandia, osserva Politico.