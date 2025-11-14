Isola di Stromboli set del nuovo Avatar della Disney

Keystone-SDA

Le isole Eolie si riconfermano location d'eccezione per il cinema internazionale. Dopo le riprese dell'Odissea di Christopher Nolan, la cui uscita è prevista a luglio, è la Disney a scegliere l'arcipelago.

(Keystone-ATS) Stromboli è stata selezionata come set naturale per il film Avatar Fire and Ash, nato dalla visione del regista premio Oscar James Cameron.

La scelta di Stromboli non è casuale: le sue eruzioni regolari, le colate incandescenti e la sua forza primordiale offrono lo sfondo ideale per esplorare il legame tra uomo e natura, tema centrale della saga.