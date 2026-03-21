Israele, “salgono a 51 i feriti dell’attacco iraniano a Dimona”

Keystone-SDA

Sale a 51 persone ferite il bilancio dell'attacco iraniano alla città israeliana di Dimona a causa dell'impatto diretto di un missile. Tra i feriti un adolescente di 12 anni in gravi condizioni. Lo riferiscono i media israeliani citando i servizi di emergenza.

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(Keystone-ATS) Nel frattempo, l’Iran ha rivendicato l’attacco alla città di Dimona. Si tratta di una “risposta” all’attacco “nemico” al sito nucleare iraniano di Natanz, ha annunciato la televisione di Stato iraniana.

Dal canto suo, l’Aiea, l’Agenzia per l’energia atomica delle Nazioni Unite, ha reso noto su X di “essere a conoscenza di segnalazioni relative a un incidente avvenuto nella città di Dimona, in Israele, che ha coinvolto l’impatto di un missile, e non ha ricevuto alcuna indicazione di danni al centro di ricerca nucleare Negev”.

“Le informazioni provenienti dagli Stati regionali indicano che non sono stati rilevati livelli di radiazione anomali”, prosegue.

Il direttore generale dell’agenzia Rafael Grossi ha sottolineato che “bisogna osservare la massima moderazione militare, in particolare nelle vicinanze degli impianti nucleari”.