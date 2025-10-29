Israele, il cessate il fuoco è ripristinato dalle 9

Keystone-SDA

Dopo un'ondata di attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza durante la notte e questa mattina, Israele ritiene nuovamente in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Lo affermano fonti militari al Times of Israel.

(Keystone-ATS) “A seguito di una serie di attacchi, in cui sono stati colpiti decine di obiettivi terroristici in risposta alle violazioni di Hamas, l’Idf ha iniziato a far rispettare nuovamente il cessate il fuoco”, ha affermato l’esercito. “Nell’ambito degli attacchi, l’Idf e l’Isa hanno colpito 30 terroristi che ricoprivano posizioni di comando all’interno delle organizzazioni terroristiche che operano nella Striscia di Gaza”, ha aggiunto.

In precedenza, in volo verso Seul, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva affermato che “nulla” metterà a repentaglio il cessate il fuoco a Gaza, ma aveva aggiunto che Israele “dovrebbe reagire” se i suoi soldati venissero uccisi.

Stando al ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, almeno 90 persone, tra cui 24 bambini, sono state uccise da martedì nei raid aerei israeliani nella Striscia di Gaza. Fonti mediche affermano che gli attacchi hanno preso di mira, tra le altre località, il campo profughi di Bureij nel centro di Gaza, il quartiere Sabra di Gaza City e Khan Yunis.