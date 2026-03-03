Israele, in corso attacchi simultanei contro Iran e Hezbollah

The Swiss voice in the world since 1935
Le Forze di difesa israeliane (IDF) "stanno attualmente conducendo attacchi simultanei a Teheran e Beirut. L'Aeronautica militare ha avviato attacchi mirati contro obiettivi militari del regime terroristico iraniano e dell'organizzazione terroristica Hezbollah".

(Keystone-ATS) “Un aereo dell’Aeronautica militare israeliana ha colpito e smantellato una cellula di agenti del sistema di difesa aerea del regime terroristico iraniano mentre tentavano di azionare sistemi contro l’IDF – scrive stamani Tsahal su Telegram -. L’Aeronautica militare israeliana continua a colpire i lanciatori di missili balistici iraniani e i siti di lancio che prendono di mira i velivoli dell’Aeronautica Militare israeliana”.

“L’IDF non permetterà al regime terroristico iraniano di colpire i velivoli dell’Aeronautica militare israeliana e continueranno a colpire i tentativi di armare i lanciamissili. L’Aeronautica militare israeliana continua a colpire siti di lancio di missili, lanciamissili e missili balistici”.

In precedenza l’esercito israeliano aveva emesso nuovi avvisi di evacuazione per decine di località in Libano.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

