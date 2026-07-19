Israele, intercettato un lancio di missili iraniani verso Aqaba

Keystone-SDA

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L'esercito israeliano ha dichiarato di aver individuato e intercettato, insieme alle forze giordane, missili lanciati dall'Iran verso la città giordana di Aqaba, vicino alla città israeliana di Eilat, sul Mar Rosso.

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(Keystone-ATS) “Poco fa”, ha affermato l’esercito, “è stato identificato” un lancio di missili dall’Iran verso la città di Aqaba, in Giordania, adiacente al territorio israeliano, aggiungendo che, a causa di questi lanci, sarebbero state possibili “ricadute radioattive sul territorio israeliano”.

Oggi l’ambasciata statunitense di Amman aveva annunciato che porto e aeroporto della città giordana erano stati evacuati per una minaccia imminente, ma le autorità giordane avevano smentito l’evacuazione.

Da parte loro, le forze armate giordane hanno reso noto che i sistemi di difesa hanno intercettato e abbattuto tre missili iraniani diretti verso il territorio del Regno, mentre un quarto è finito in un’area “remota e disabitata” del sud del Paese, riporta l’agenzia Petra.

L’esercito giordano ha aggiunto che non sono state riportate vittime né danni materiali. “Rimaniamo su un alto livello di allerta, monitorando costantemente lo spazio aereo giordano”, ha aggiunto.