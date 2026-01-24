The Swiss voice in the world since 1935
Israele, migliaia in piazza per ritorno salma ultimo ostaggio Gaza

Migliaia di persone sono scese in piazza questa sera in Israele alla fine dello Shabbat per protestare contro il primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo governo chiedendo il ritorno della salma dell'ultimo ostaggio ancora a Gaza, Ran Gvili.

(Keystone-ATS) In piazza Habima a Tel Aviv, i manifestanti hanno esposto striscioni, e bandiere denunciando anche i tentativi del governo di indebolire l’Alta Corte di Giustizia. Le persone sono scese in piazza anche a Gerusalemme, Kfar Saba e altre città.

