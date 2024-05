Israele, riaperto il valico di Kerem Shalom

(Keystone-ATS) Israele ha annunciato la riapertura del valico di Kerem Shalom con Gaza sud per l’ingresso degli aiuti umanitari. Lo ha fatto sapere il Cogat, l’ente israeliano per i Territori, ricordando che era stato chiuso “per il lancio dei razzi di Hamas nell’area”.

“Camion dall’Egitto con aiuti umanitari donati dalla Comunità internazionale – ha aggiunto il Cogat – stanno già arrivando al valico”. “Dopo le ispezioni di sicurezza – ha spiegato – saranno trasferiti nel lato di Gaza del valico”. Stati Uniti e Onu ieri avevano chiesto ieri la riapertura del valico, dopo la chiusura a Gaza di quello di Rafah ora sotto controllo israeliano.

Il Cogat ha poi sottolineato che “in parallelo alla riapertura di Kerem Shalom, il valico di Erez continua ad operare per facilitare l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza a seguito dei controlli di sicurezza in Israele, come ha fatto mentre il valico di Kerem Shalom era chiuso a causa degli attacchi dall’organizzazione terroristica Hamas”.