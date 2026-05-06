Israele: confermata proroga detenzione attivisti Flotilla

Keystone-SDA

Il tribunale distrettuale di Beer Sheba, in Israele, ha confermato in appello la proroga della detenzione, fino a domenica, dei due attivisti della "Flotilla per Gaza" arrestati al largo delle coste greche.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha riferito all’AFP l’avvocata Hadeel Abu Salih, legale di Saif Abukeshek e Thiago Ávila. L’organizzazione israeliana per i diritti umani Adalah, che rappresenta il palestinese di origine spagnola e il brasiliano, afferma che la decisione del tribunale è “illegittima e irragionevole”.

Secondo Adalah, la sentenza “non ha affrontato la fondamentale mancanza di autorità legale dello Stato per effettuare un arresto – che di fatto equivaleva a un rapimento – in acque internazionali”.

“Un arresto legittimo in queste circostanze richiederebbe un’estradizione formale. Poiché non esiste un’autorità legale per l’arresto, ogni giorno successivo di detenzione è illegale”, sostiene l’organizzazione per i diritti umani.

Si afferma inoltre che il tribunale di Beer Sheba, confermando la decisione del Tribunale di primo grado di Ashkelon, “si è basato su prove segrete”, impedendo agli avvocati di Adalah di contestarlo poiché non avevano avuto accesso a tali prove.

Secondo quanto riportato dall’organizzazione Global Sumud Flotilla, la madre 63enne di Ávila è recentemente deceduta, ma il figlio non sarebbe ancora stato informato della sua morte.