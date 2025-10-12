Israele: Katz, dopo rilascio ostaggi distruggeremo tunnel di Hamas

Keystone-SDA

Israele annuncia che distruggerà ciò che resta della rete di tunnel del movimento islamista Hamas sotto Gaza, operando una volta che gli ostaggi israeliani saranno stati liberati.

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato stamani il ministro della difesa, Israel Katz, aggiungendo che l’operazione sarà condotta nell’ambito di un “meccanismo internazionale” guidato dagli Stati Uniti, sponsor del cessate il fuoco di Gaza in vigore da tre giorni.

“La grande sfida per Israele dopo la fase di rilascio degli ostaggi sarà la distruzione di tutti i tunnel terroristici di Hamas a Gaza”, ha dichiarato Katz in una nota, ricordando come la rete di cunicoli abbia permesso di nascondere combattenti, armi e ostaggi e di colpire a sorpresa le truppe israeliane. “Ho ordinato all’esercito di prepararsi a svolgere questa missione”, ha aggiunto Katz.