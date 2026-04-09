Israele: Netanyahu, continueremo a colpire Hezbollah ovunque serva

Keystone-SDA

Israele continuerà a colpire l'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista libanese Hezbollah "ovunque sia necessario". Lo afferma il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

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(Keystone-ATS) La dichiarazione del primo ministro arriva il giorno dopo i raid israeliani che hanno devastato il Libano. “Continuiamo a colpire Hezbollah con forza, precisione e determinazione”, ha affermato Netanyahu sul suo conto personale sulla rete sociale X. “Il nostro messaggio è chiaro: chiunque agisca contro i civili israeliani verrà colpito. Continueremo a colpire Hezbollah ovunque sia necessario, finché non avremo ripristinato completamente la sicurezza per gli abitanti del nord di Israele”, ha aggiunto.