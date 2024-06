Israele: Netanyahu, le armi Usa stanno arrivando

(Keystone-ATS) Le armi sollecitate agli Usa in un recente video da Benyamin Netanyahu stanno per essere spedite in Israele. Lo ha fatto sapere lo stesso premier in un post su X, informato al proposito dall’ambasciatore americano in Israele Jack Lew.

Ieri il premier, in un polemico video sulle reti sociali, aveva definito in un aperto attacco a Washington “inconcepibile” che gli Usa avessero “trattenuto” l’invio di armi e munizioni a Israele.

Dopo le sue affermazioni, gli Usa avevano cancellato una riunione chiave con Israele che – ha riferito Haaretz – si sarebbe dovuta svolgere a Washington ed avere come focus principale il programma nucleare dell’Iran.

Una fonte israeliana – citata dal quotidiano – ha spiegato che al posto dell’incontro, guidato dal ministro israeliano degli affari strategici Ron Dermer, ci sarà un appuntamento tra il consigliere della Sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi e il suo omologo americano Jake Sullivan.

La decisione di cancellare l’incontro “mostra che ci sono conseguenze per quello che si dice”, ha detto un funzionario americano, secondo quanto riportato da Axios.

“Gli americani sono furiosi. Il video di Netanyahu ha fatto molti danni”, ha riferito dal canto suo un funzionario israeliano.

In effetti, secondo un funzionario del governo americano citato dalla CNN, l’amministrazione Biden è “frustrata” dalle accuse di Netanyahu. Le sue affermazioni sono considerate “non produttive” e “completamente false”.