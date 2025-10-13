Israele: Netanyahu cancella viaggio a Sharm “per festività”

Keystone-SDA

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha indicato che non potrà partecipare al vertice per un'intesa tra lo Stato ebraico e il movimento islamista Hamas a Sharm el-Sheikh, in Egitto, a causa del via alla festività di Simchat Torah, che inizia questa sera.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferisce l’ufficio del premier. Il massacro di cittadini israeliani da parte di milizie del movimento islamista palestinese Hamas del 7 ottobre 2023 è avvenuto proprio durante la festività di Simchat Torah.

In precedenza il portavoce della presidenza egiziana, Mohamed Ibrahim Abdel Khaleq El-Shennawy, aveva indicato su Facebook che sia il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen che Netanyahu avrebbero preso parte al vertice.