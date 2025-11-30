Israele: Netanyahu chiede la grazia al presidente Herzog

Keystone-SDA

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, sotto processo per corruzione, ha presentato una richiesta formale per la grazia al presidente Isaac Herzog.

(Keystone-ATS) L’Ufficio del capo dello Stato ha reso noto che “poco fa, il primo ministro Netanyahu ha presentato una richiesta di grazia al presidente Herzog”.

La richiesta, si legge nella nota, è stata presentata al Dipartimento Legale dell’Ufficio del presidente dall’avvocato del premier Amit Hadad, e “in conformità con le procedure, è attualmente in fase di trasferimento al Dipartimento per la Grazia del Ministero della Giustizia, che raccoglierà i pareri di tutte le autorità competenti del Ministero della Giustizia”.

Successivamente, i loro pareri saranno trasmessi al Consulente Legale dell’Ufficio presidenziale e al suo team per formulare un parere aggiuntivo per il presidente. La richiesta è composta da due documenti: una lettera dettagliata firmata dall’avvocato del primo ministro e una lettera firmata da Benyamin Netanyahu.

“Data l’importanza di questa richiesta straordinaria e le sue implicazioni, i documenti vengono resi pubblici (in ebraico)”, conclude la nota dell’ufficio presidenziale.

Netanyahu è sotto processo dal 2020 con le accuse di corruzione, frode e abuso di fiducia, in tre distinti casi. Il presidente può concedere la grazia dopo la condanna e, solo in rarissimi casi di interesse nazionale, anche durante il procedimento.

E comunque sempre su richiesta della persona interessata o di un suo familiare stretto. A metà novembre Donald Trump aveva inviato una lettera a Herzog affinché concedesse la grazia a Netanyahu. Il capo dello Stato aveva risposto che il premier avrebbe dovuto “presentare una richiesta formale secondo le procedure stabilite”.