Israele: primo ok della Knesset alla commissione 7 ottobre 2023

Keystone-SDA

La controversa legge che in Israele istituisce una commissione di inchiesta sui fatti del 7 ottobre 2023 attorno all'attacco del movimento islamista palestinese Hamas ha ricevuto un primo via libera in parlamento tra le proteste in aula.

(Keystone-ATS) Lo riportano i media israeliani, spiegando che il premier Benyamin Netanyahu non ha partecipato al voto.

L’ok al provvedimento, che verrà ora inviato alla commissione costituzione e giustizia, ha scatenato di nuovo le proteste dei gruppi di attivisti e di molti familiari degli ex ostaggi israeliani che da giorni manifestano contro quello che ritengono un organismo inadeguato per indagare sul 7 ottobre, perché controllato direttamente dal governo. “La verità è stata già abbastanza insabbiata, non i può insabbiare ancora”, denunciano i manifestanti puntando il dito proprio contro Netanyahu.