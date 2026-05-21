Israele: tutti espulsi gli attivisti della flottiglia

Keystone-SDA

Il ministero degli esteri israeliano indica in un messaggio sulla rete sociale X che sono stati tutti espulsi gli attivisti stranieri della flottiglia che intendevano portare aiuti umanitari a Gaza e forzare il blocco navale imposto da Israele.

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(Keystone-ATS) “Israele non permetterà alcuna violazione del blocco navale legale su Gaza”, aggiunge il ministero.

Stando a quanto scrive l’agenzia di stampa italiana Ansa, il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di Roma ha indicato che tutti gli attivisti sono decollati dall’aeroporto di Eilat, all’estremo sud di Israele, con tre voli charter di Turkish Airlines, la compagnia aerea di bandiera della Turchia.