Israele: Usa, imminente l’attacco da Iran o gruppi vicini

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli Stati Uniti e i loro alleati ritengono che un attacco con missili o droni da parte dell’Iran o da gruppi filo-iraniani a Israele sia “imminente”.

Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali il potenziale attacco – possibilmente usando missili ad alta precisione – potrebbe avvenire nei prossimi giorni. I target israeliani che potrebbero essere colpiti sono militari o governativi.

Da parte sua il presidente americano Joe Biden, nella conferenza stampa congiunta col premier giapponese Fumio Kishida alla Casa Bianca, ha detto che l’Iran “sta minacciando di lanciare un attacco significativo contro Israele” e ha promersso di restare a fianco dell’alleato contro tale minaccia.

“Come ho detto al primo ministro Netanyahu – ha dichiarato – il nostro impegno per la sicurezza di Israele contro queste minacce provenienti dall’Iran e dai suoi alleati è ferreo. Faremo tutto il possibile per proteggere la sicurezza di Israele”.

In precedenza Biden, riguardo a Gaza, ha sottolineato che “sono stato molto diretto e franco nei colloqui con Netanyahu, ora vedremo cosa fa in termini di rispetto degli impegni presi”. Il presidente ha ricordato che le priorità sono l’aumento degli aiuti umanitari, ridurre il numero delle vittime civili e la liberazione degli ostaggi nel contesto di un accordo per il cessate il fuoco di sei settimane.