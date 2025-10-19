Israele sospende l’ingresso degli aiuti a Gaza

Keystone-SDA

Israele ha deciso di bloccare l'ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza accusando Hamas di aver violato il cessate il fuoco attaccando l'Idf. Lo riporta Ynet, che sottolinea come la sospensione degli aiuti durerà fino a nuovo avviso.

(Keystone-ATS) Il piano umanitario previsto dall’accordo tra Israele e Hamas prevede l’ingresso di 600 camion di aiuti al giorno, che includono cibo, attrezzature mediche, carburante per il funzionamento dei sistemi essenziali e anche gas da cucina.

La protezione civile nella Striscia di Gaza ha annunciato che gli attacchi israeliani hanno ucciso oggi 33 persone in tutto il territorio palestinese, mentre Israele e Hamas si accusano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco.

Mahmoud Bassal, portavoce della protezione civile che opera sotto l’autorità di Hamas, ha rivisto al rialzo due bilanci iniziali delle vittime, prima di 11 e poi di 15 e 21.

L’Idf ha dal canto suo dichiarato che due soldati sono stati uccisi e tre sono rimasti feriti nell’attacco di questa mattina “da terroristi palestinesi a Rafah”. Lo riporta il Times of Israel. Gli uccisi sono il maggiore Yaniv Kula, 26 anni, e il sergente maggiore Itay Yavetz, 21 anni.

Secondo l’Idf, l’incidente è avvenuto stamattina nel sud est di Rafah quando “una cellula di terroristi è uscita da un tunnel e ha sparato con i lanciarazzi contro una scavatrice, uccidendo i due soldati”. Nello stesso momento, un’altra scavatrice è stata colpita da un cecchino, ferendo altri due soldati. Poco dopo, un altro soldato è stato ferito da un cecchino.