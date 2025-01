Ita: sancito ingresso nel Gruppo Lufthansa

Si è riunito oggi il nuovo consiglio di amministrazione di Ita Airways. A seguito dell'acquisizione da parte di Lufthansa di una partecipazione del 41% del capitale in Ita, si è sancito l'ingresso ufficiale della compagnia aerea italiana nel Gruppo Lufthansa.

(Keystone-ATS) È quanto si legge in una nota diffusa da Ita Airways.

Il nuovo cda, nominato dall’assemblea ordinaria degli azionisti del 15 gennaio, ha dato così corso agli accordi stipulati a giugno 2023 e alla nuova governance aziendale.

Il Cda, confermando le indicazioni fornite dall’assemblea, ha inoltre attribuito a Sandro Pappalardo la carica di presidente di Ita Airwais e a Joerg Eberhart l’incarico di amministratore delegato.

“Oggi è una giornata importante per Ita Airways e per l’Italia – ha dichiarato Pappalardo -. Si apre una fase nuova per la compagnia, che in poco più di tre anni di operatività e partendo come una start-up è riuscita a raggiungere risultati importanti che hanno convinto un partner industriale così rilevante come Lufthansa a credere nel progetto e ad investire in Ita Airways”.

“Insieme ai nuovi membri del consiglio di amministrazione, a cui auguro un buon lavoro, e al management della compagnia proseguiremo nel percorso di crescita di Ita Airways con il pieno supporto del gruppo Lufthansa, per continuare a rappresentare l’Italia nel mondo e rendere i nostri passeggeri sempre più orgogliosi di volare con noi”, ha aggiunto.