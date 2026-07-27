Italia, sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro

Keystone-SDA

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"Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e Iva di 17 centesimi, fino al 6 di agosto". Lo ha detto oggi il ministro dell'Economia italiano, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa.

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(Keystone-ATS) “Il costo dell’operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Per quanto riguarda le coperture – ha proseguito Giorgetti -, in parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché attendiamo l’inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio; in parte le sanzioni Antitrust; in parte il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica”.

“La misura delle accise entra in vigore dalla mezzanotte del 28”, ha aggiunto il ministro.

“Tutte le opposizioni invocavano le accise mobili – ha detto ancora Giorgetti -. Il governo ha usato le accise mobili, e in più ha messo risorse di bilancio. Sennò con le accise mobili non avremmo potuto fare questo intervento, che, ricordo, è un unicum in Europa. Nessun altro paese europeo si è preso una misura di questo tipo”.

“Le guerre hanno generato una tensione sul prezzo sul gasolio che non c’è sulla benzina – ha concluso Giorgetti -. E di questo il governo non può non prendere atto, e quindi non intervenire”.