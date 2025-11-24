Italia: a Como fino a 72 euro al giorno per parcheggiare

Keystone-SDA

Proteste a Como in seguito all'introduzione del nuovo piano tariffario per la sosta lungo le strade del capoluogo, in vigore dal prossimo mese di gennaio.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le novità volute dalla giunta guidata dal sindaco Alessandro Rapinese (eletto nel 2022 a capo di una coalizione civica senza il sostegno di alcun partito) prevedono – oltre all’ulteriore riduzione del numero dei posti auto gratuiti – l’introduzione di una cosiddetta “Tariffa Vulcano” che già ha fatto molto discutere: lungo 11 vie considerate strategiche e ad elevata vocazione turistica, la tariffa oraria salirà a 3 euro con pagamento anche notturno e festivo, per un potenziale costo massimo giornaliero di 72 euro.

Domenica è prevista una singolare iniziativa di protesta: i cittadini sono invitati a partecipare a un “presidio in macchina” lungo il centralissimo viale Puecher, accanto allo Stadio Sinigaglia, “per protestare contro il nuovo sistema della sosta”.