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Italia: acqua Delta del Po troppo calda, muoiono cozze e vongole

Keystone-SDA

L'acqua della laguna a 32 gradi sta uccidendo i molluschi del Delta del Po: nella Sacca di Goro (Ferrara) è scomparso fino al 90% delle vongole, mentre a Scardovari, sul versante rodigino, si registra una moria improvvisa di mille quintali di cozze Dop.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) È l’allarme di Confcooperative agroalimentare e pesca raccolto dalla Nuova Ferrara: l’aumento della temperatura dell’acqua riduce la concentrazione di ossigeno e favorisce la proliferazione di alghe, con una fioritura che non si registrava con questa intensità da 10-15 anni e che gli operatori sono costretti a rimuovere per continuare a lavorare.

Il caldo estremo aggrava una situazione già compromessa dall’invasione del granchio blu, da cui il comparto delle vongole stava ancora cercando di riprendersi. E i recinti anti-granchio installati nelle lagune, durante le ondate di calore, limitano ulteriormente il ricambio idrico, trasformando la Sacca di Goro in una specie di “gigantesca pentola”.

Le stime degli esperti e delle associazioni di categoria parlano di una distruzione del prodotto tra il 70% e il 100%, specialmente a Goro; secondo Confcooperative i cambiamenti climatici causano alla pesca professionale italiana danni diretti per circa 200 milioni di euro l’anno, con la molluschicoltura tra i settori più colpiti.

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