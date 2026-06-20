The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Italia: aereo ultraleggero precipita sopra Saint-Rhemy-En Bosses

Keystone-SDA

Un aereo ultraleggero è precipitato al suolo nella zona del rifugio Frassati, sopra Saint-Rhemy-En Bosses, in Valle d'Aosta.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Sul posto stanno operando gli uomini del Soccorso alpino valdostano, della guardia di finanza e del 118, oltre ai vigili del fuoco. Non si conoscono al momento le condizioni degli occupanti del velivolo.

Il bilancio dell’incidente è di un ferito e due persone illese. La persone ferita è stata condotta all’ospedale Parini di Aosta per le cure del caso.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR