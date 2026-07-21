Italia: allarme incendi con il caldo record

Keystone-SDA

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Brucia il sud Italia, ancora avvolto nella morsa del caldo. Alte temperature, venti forti e, molto spesso, la mano criminale dell'uomo, favoriscono il divampare di roghi che stanno mettendo a dura prova pompieri, protezione civile e volontari.

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(Keystone-ATS) Le fiamme oggi hanno interessato Sicilia, Puglia, Marche, Sardegna e Calabria, dove si registra la situazione più pesante della giornata con ettari di bosco distrutti nel Parco nazionale del Pollino, nel Cosentino.

Gli incendi, che vanno avanti da due giorni, hanno sfiorato Castrovillari – dove oggi la situazione si è tranquillizzata – e si sono avvicinati ad altri centri abitati come Frascineto e Morano Calabro lambendo anche il Santuario di Santa Maria di Costantinopoli, situato in una zona isolata di Papasidero, sempre nel territorio del parco.

Sul Pollino le fiamme stanno risalendo lungo i versanti montani, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento a causa dell’impervia orografia del territorio. Nel tardo pomeriggio il fuoco si è avvicinato alla frazione Lauropoli di Cassano allo Ionio, ai piedi del rilievo, costringendo il sindaco a disporre l’evacuazione a scopo preventivo di alcune abitazioni.

Sempre in Calabria, un vasto incendio si è sviluppato la notte scorsa a Squillace, nel Catanzarese, ed ha minacciato alcune abitazioni, una struttura turistica e diversi capannoni. Il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere ed estinguere il rogo.

Situazione difficile anche nell’agrigentino, nella Valle del Belice e nei Monti Sicani, dove sono divampati diversi roghi che hanno divorato ettari di aree boschive e campagne arrivando a lambire le case a Bivona, dove sono state evacuate una ventina di abitazioni. Nelle operazioni di spegnimento, in zona Lido Fiori di Menfi, un pompiere è stato colpito da un infarto.

In Sardegna, un rogo che si è sviluppato a Villasor, nel sud della regione, in una zona dove è presente anche un mega impianto fotovoltaico, ha costretto i soccorritori a chiudere temporaneamente il traffico su un tratto della statale 293 “di Giba” e uno su sulla statale 196 “di Villacidro”.

In Calabria, come nelle altre regioni meridionali colpite dagli incendi, si spera adesso nel vortice di aria fresca che dovrebbe portare un abbassamento delle temperature e la pioggia. Ma questo solo da giovedì.