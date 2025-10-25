The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Italia: cade dal muro del Pantheon, morto turista giapponese

Keystone-SDA

Un turista giapponese è morto ieri sera a Roma dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. L'uomo, che aveva circa 70 anni, è precipitato nel fossato da un'altezza di circa 7 metri. Inutili i soccorsi.

(Keystone-ATS) L’incidente si è verificato intorno alle 21.50.

Per raggiungere il malcapitato, i pompieri hanno forzato il cancello d’ingresso all’esterno del Pantheon trovando l’uomo ormai già morto.

Le cause dell’accaduto rimangono da chiarire. Sul posto sono intervenute polizia e polizia locale.

