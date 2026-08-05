Italia: Cervino; grande frana su versante sud, nessuno toccato

Keystone-SDA

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Una frana di grandi dimensioni è caduta oggi dalla parete sud del Cervino, il versante italiano della celebre montagna che domina Zermatt (VS).

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(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito dalla Centrale unica del soccorso della Valle d’Aosta (Italia) non sarebbero state coinvolte persone.

Il distacco si è verificato a 3900 metri di altitudine, in una zona generalmente non frequentata da alpinisti. Lo smottamento è stato monitorato.

In seguito alla frana, la società delle guide di Breuil-Cervinia (Valle d’Aosta) ha sospeso le salite alla Gran Becca con i propri clienti. Il crollo non ha interessato la via normale italiana, quella della Cresta del Leone. Le ascese saranno interrotte finché non ci sarà un miglioramento delle condizioni, mentre la Capanna Carrel, in quanto bivacco, rimarrà a disposizione degli alpinisti, ma senza presidio. Nel frattempo, le guide alpine del Cervino raccomandano la massima attenzione e sconsigliano la salita agli alpinisti.

Già da metà luglio, dopo diversi incidenti sfiorati, le guide alpine di Zermatt hanno deciso di non accompagnare nuovi clienti sulla montagna.