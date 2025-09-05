The Swiss voice in the world since 1935

Italia: ladri entrano nella Casa di Dante, allarme li mette in fuga

Keystone-SDA

Tentato furto al Museo Casa di Dante, ma i ladri sono stati messi in fuga dall'allarme. È accaduto il 31 agosto in via Santa Margherita in pieno centro di Firenze - la tradizione vuole che sia la casa del poeta - e a darne notizia oggi è lo stesso museo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Due persone col volto coperto da un cappuccio, in base a quanto ricostruito, domenica intorno alle 4.50, dopo aver forzato il portone d’ingresso, sono entrate nella struttura.

A dare l’allarme è stata la vigilanza privata, intervenuta dopo che era scattato il sistema di sicurezza. Al piano terra, i ladri hanno provato a forzare una prima porta che conduce a un locale adiacente, hanno poi preso a calci la porta del bagno per disabili. In seguito avrebbero tentato, senza successo, di manomettere la serratura della vendita dei libri, provocando comunque danni agli infissi.

Una volta saliti al primo piano, avrebbero cercato di aprire con un pie’ di porco la porta della biglietteria. Proprio in quel momento è scattato l’allarme, che li ha messi in fuga.

Si tratta del primo episodio di questo tipo registrato al Museo Casa di Dante, ma negli ultimi tempi sono numerosi i furti, di vaio tipo, nel centro di Firenze. I dirigenti del museo hanno presentato denuncia ai carabinieri.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
19 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR