Italia: marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico

Keystone-SDA

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Il marito della ministra italiana della Famiglia Eugenia Roccella risulta disperso nel lago di Vico (Lazio).

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(Keystone-ATS) Secondo quanto si apprende da più fonti sul posto, l’uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso: non è ancora chiaro se si sia tuffato o se sia caduto.

In località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 e sono in arrivo i nuclei sommozzatori dell’Arma e dei pompieri italiani.

La ministra Roccella e suo marito Luigi Cavallari lo scorso marzo hanno festeggiato le nozze d’oro “L’ho incontrato a diciotto anni e da quel momento – ha raccontato la stessa ministra in passato – non ci siamo più lasciati”. Luigi Cavallari è stato professore presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti -Pescara.