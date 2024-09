Italia: Meloni, con Zelensky parlato di pace giusta

(Keystone-ATS) “Con (il presidente ucraino Volodymyr) Zelensky abbiamo discusso di come continuare a lavorare per arrivare a una pace giusta”.

Così si è espressa la premier italiana Giorgia Meloni al Forum The European House – Ambrosetti (Thea) di Cernobbio (Provincia di Como) dopo un incontro, questa mattina, con il capo dello Stato di Kiev.

“Se saltano le regole di diritto internazionale avremo una moltiplicazione delle crisi e il caos”, ha rimarcato la presidente del Consiglio dei ministri. “L’ho detto anche ai miei omologhi di Cina. L’unica cosa che non si può fare è abbandonare l’Ucraina al suo destino. E questa è la scelta che sta attuando l’Italia e che non cambierà”.

“Non penso affatto che il destino della guerra in Ucraina sia segnato (…). Dobbiamo fare attenzione a non cadere nelle trappole della Russia. L’invasione dell’Ucraina nasce con l’idea di una guerra lampo. Oggi, a due anni di distanza, ci rendiamo conto che quell’obiettivo è lontano anni luce. Non è una vittoria imminente della Russia, è uno stallo”.

Sostegno Ucraina al centro del G7

La presidente del Consiglio, riassume una nota del governo di Roma, ha ribadito la centralità del sostegno all’Ucraina nell’agenda della presidenza italiana del Gruppo dei sette (G7, di cui oltre all’Italia fanno parte Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) e il continuo impegno a favore della legittima difesa dell’Ucraina e di una pace giusta e duratura.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della ricostruzione, anche in vista dello svolgimento nel 2025 in Italia della prossima Ukraine Recovery Conference – la prima si era tenuta nel 2022 a Lugano. I due leader hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e delle più immediate necessità dell’Ucraina in vista dell’inverno e a fronte dei continui attacchi russi contro la popolazione civile e contro le infrastrutture critiche.

Il Forum Thea

Il Forum Thea, a cui ci si riferisce anche con mini Davos italiana, è un incontro internazionale di discussione su temi principalmente economici che si tiene ogni anno dal 1975, nella prima settimana di settembre, presso Villa d’Este nel comune italiano di Cernobbio, sul lago di Como.

Organizzato dall’omonimo studio di consulenza aziendale con sede a Milano, è rivolto e dedicato a capi di Stato, ministri, premi Nobel ed economisti.

Il forum si articola in un ciclo intensivo di incontri, dibattiti, presentazioni di ricerche ad hoc, elaborazioni di previsioni sullo scenario economico e geopolitico mondiale, europeo e italiano, momenti di analisi dei principali sviluppi scientifici e tecnologici e dei loro effetti sul futuro delle istituzioni, delle imprese e, in generale, della società civile.