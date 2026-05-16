Italia: Modena, auto falcia pedoni, 8 feriti, 4 gravi

Keystone-SDA

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena (Emilia-Romagna) oggi pomeriggio. Otto persone sono rimaste ferite, quattro in modo grave.

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(Keystone-ATS) Il conducente, stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa italiana Ansa, sarebbe poi sceso dal veicolo e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo.

L’uomo è stato arrestato: è un 31enne laureato in economia di origine nordafricana nato in provincia di Bergamo (Lombardia), ma residente nel Modenese, ha appreso Ansa. Non sembra essere stato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol.

Secondo il bilancio fornito da fonti dell’Azienda unità sanitaria locale (Ausl, l’ente pubblico che gestisce i servizi sanitari a livello territoriale) della città, a Modena, all’ospedale di Baggiovara, sono ricoverati in condizioni gravi una 53enne e una 69enne, e in condizioni meno serie un 69enne. All’Ospedale Maggiore di Bologna (Emilia-Romagna) si trova la ferita più grave, una 55enne, mentre meno preoccupanti, per quanto gravi, sono le condizioni di un 52enne: entrambi sono in rianimazione. Altre tre persone, una 27enne, una 71enne e un 47enne sono in condizioni non gravi al Policlinico di Modena.

Secondo le prime testimonianze, ha spiegato il sindaco Massimo Mezzetti, l’auto guidata dal 31enne “ha puntato il marciapiede, colpendo anche una bici e poi si è schiantata colpendo in pieno una donna che è la più grave, con le gambe schiacciate”. “Lo hanno visto con un’arma in mano ma non è riuscito ad accoltellare nessuno. Pare che abbia tentato di colpire qualcuno”.