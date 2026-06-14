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Italia: passeggero stacca un pezzo di orecchio all’autista del bus

Keystone-SDA

Ha fermato il bus qualche metro oltre la pensilina, non accorgendosi subito della richiesta di fermata: per questo un uomo ha aggredito l'autista della linea 96 Tper in piazza Minghetti a Bologna, sputandogli addosso e mordendogli un orecchio, staccandone un pezzetto.

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(Keystone-ATS) L’episodio – così riporta l’edizione bolognese de Il Resto del Carlino – è avvenuto ieri mattina intorno alle 8:00. L’autista ha cercato di allontanare l’aggressore. Ne è nata una colluttazione al termine della quale l’uomo lo ha morso.

L’aggressore si è dato alla fuga poco dopo, accortosi dell’arrivo della Polizia. Il conducente è stato poi assistito dai soccorsi e la polizia ha acquisito le registrazioni della videosorveglianza del mezzo per identificare l’autore dell’aggressione.

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