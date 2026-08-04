Italia: scossa di magnitudo 4.3 in Toscana

Keystone-SDA

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Scossa di terremoto di magnitudo 4.3 questa mattina in Toscana. Il terremoto - con epicentro a 7 chilometri da Pisa - è stato avvertito intorno alle 10:15 dalla popolazione nel nord della Regione, tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara.

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(Keystone-ATS) Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) il sisma è avvenuto ad una profondità di 8 chilometri. Per ora non ci sono segnalazioni di danni o feriti.

Centinaia di chiamate al numero unico regionale per le emergenze sono giunte a seguito della forte scossa, con molte persone scese in strada. “Al momento nessuna segnalazione di feriti. In corso alcune evacuazioni nella zona a scopo precauzionale”, ha indicato sui social Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

Monumenti regolarmente aperti

La Torre di Pisa e tutti gli altri musei e monumenti di piazza dei Miracoli non hanno subito alcuna conseguenza in seguito alla scossa di terremoto registrata stamani. Le misure di sicurezza al momento sono invariate e tutti i monumenti restano aperti alle visite senza alcuna contro indicazione.

Dopo la scossa in molti uffici pubblici, ma anche in altri privati e negozi, la gente è uscita in strada e dopo alcuni minuti di apprensione ha poi fatto ritorno alle normali attività, scrivono le agenzie italiane ANSA e Adnkronos.

L’evento ha generato apprensione soprattutto nelle aree più vicine all’epicentro, dove la scossa è stata percepita con maggiore intensità. Le autorità continuano le attività di monitoraggio per valutare eventuali conseguenze e la situazione sul territorio.

Rete ferroviaria in tilt

Dalle 10:30 il traffico ferroviario nel nodo di Pisa è interrotto in seguito alla scossa di terremoto avvertita attorno alle 10:15. “La circolazione – fa sapere Trenitalia – è sospesa in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico nei pressi di Pisa. I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi”.

Attualmente i tabelloni della stazione centrale di Pisa, sia sul lato partenze che arrivi, segnalano treni in ritardo fino a oltre 80 minuti e cancellazioni.

Seconda scossa in pochi giorni nella regione

Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.8, era stata registrata dall’INGV nella notte tra il 30 e il 31 luglio, alle 1:30, sempre nel territorio pisano, con epicentro a 3 km dal comune di San Giuliano e a 4 da quello di Pisa. Il sisma era stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. La scossa era stata avvertita dalla popolazione, nessun danno registrato a persone o cose.