Italia: sfide nelle coalizioni, la posta in gioco per i partiti

Keystone-SDA

5 minuti

(Keystone-ATS) La partita delle elezioni Europee è intrecciata a doppio nodo con il futuro delle coalizioni e dei singoli partiti italiani. Ognuno si gioca qualcosa: la leadership, gli equilibri di governo, la sopravvivenza.

Se l’asticella del 4% rappresenta la spada di Damocle per le formazioni minori, i partiti principali vedono nel voto per l’Europarlamento il primo importante test dopo le ultime politiche.

Per Fratelli d’Italia (FdI), traino della maggioranza, l’importante è tenere e dunque non scendere (o almeno non troppo) al di sotto del risultato del 2022. Lo ha chiarito, senza troppi giri di parole la stessa presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, che, interpellata sulla prospettiva del 26% per il suo partito, ha risposto ironicamente.

Per lei, che con lo slogan “scrivete Giorgia” su queste elezioni ci ha messo la faccia, tenere nei favori popolari è essenziale. Poi, ogni punto percentuale in più sarebbe oro per sostenere la futura azione di governo e la battaglia cruciale sulle riforme, senza, ovviamente, eccedere ai danni degli alleati. Perché, ai fini della governabilità, FdI, oltre che guardarsi allo specchio, presterà molta attenzione al risultato complessivo della coalizione: se la somma degli addendi sarà più o meno invariata, sarà considerato un disco verde.

Diversa la situazione di Lega e Forza Italia (FI), che, vicinissimi alle politiche, ora si contendono il secondo posto nella maggioranza. Forza Italia punta a sfondare la soglia psicologica del 10%, la Lega non intende cedere terreno. In ballo, salvo stacchi sostanziosi, non ci sarebbero rimpasti veri e propri, ma un peso maggiore nell’azione di governo. Al netto delle dichiarazioni del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani (sempre conciliante con gli alleati), portare FI a diventare il secondo partito della coalizione sarebbe considerata una grande vittoria anche della sua leadership.

Di contro, per il vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini (che, in ogni caso, ha preannunciato il congresso leghista entro l’anno) retrocedere sarebbe un problema, soprattutto se, nonostante la carta Vannacci, si andasse sotto il risultato delle politiche. Ma il partito di via Bellerio è ottimista e guarda con speranza la possibilità delle due cifre.

Nell’opposizione, la gara non è meno agguerrita: tra il Partito Democratico (PD) e il Movimento 5 Stelle (M5s) che si contendono i voti e la guida dell’area progressista; e tra Stati Uniti d’Europa e Azione che si sfidano sul terreno centrista. I democratici, che alle ultime Europee avevano preso il 22,7%, festeggerebbero per un risultato più o meno simile ottenuto, questa volta, senza Matteo Renzi e Carlo Calenda. Un risultato insoddisfacente, invece, di certo andrebbe ad alimentare i veleni interni al partito e a minare la segreteria del PD di Elly Schlein, alla sua prima vera sfida elettorale.

Giuseppe Conte, tra i pochi insieme a Salvini a non essersi candidato personalmente, punta in particolare sui favori del Movimento 5 stelle al Sud, con la grande incognita dell’astensionismo. È, infatti, proprio lo spettro del non voto il grande timore per l’ex premier che ha voluto campagne mirate proprio a portare la gente alle urne.

Per gli ex terzopolisti, le Europee saranno una vera e propria operazione verità: andare oltre la soglia di sbarramento significherebbe per Carlo Calenda dimostrare un’autonomia politica compiuta, per Matteo Renzi consolidare l’asse centrista con Più Europa e vincere la sfida con il leader di Azione. Un risultato diverso, per ciascuno dei due, si porterebbe dietro inevitabili riflessioni sull’inopportunità di correre separati. Infine, Alleanza Verdi e Sinistra (Avs): con la candidatura di volti noti come Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Ignazio Marino, ha condotto una campagna elettorale senza sconti (né al centrodestra, né al PD).

In ballo c’è non solo l’elezione dei loro eurodeputati, ma anche il destino della cittadina italiana detenuta in Ungheria. Ad erodere consensi all’alleanza Verdi-Sinistra potrebbe essere la lista del giornalista e conduttore televisivo Michele Santoro, Pace, Terra e Dignità che ha fatto della “pace” il suo cavallo di battaglia. Lotta per superare il 4% anche Libertà, la neoformazione “anti-sistema” del leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca.