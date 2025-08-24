The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Italia: tifosi EHC Kloten autori di gravi violenze a Bolzano

Keystone-SDA

Decine di tifosi elvetici dell'EHC Kloten, impegnato questo pomeriggio nell'incontro con la squadra tedesca di hockey su ghiaccio dei Nurnberg Ice Tigers, si sono resi protagonisti ieri di gravi episodi di violenza e turbamento dell'ordine pubblico a Bolzano.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) In particolare, nel corso del pomeriggio, al temine della partita tra il Kloten e il team ceco HC Plzen, all’uscita del palazzetto del ghiaccio avevano dato vita a scontri con i tifosi bolzanini, interrotti a seguito dell’intervento delle forze di polizia, spiega la Questura di Bolzano in un comunicato odierno.

Successivamente, in tarda serata, gli ultras svizzeri avevano aggredito il personale delle forze dell’ordine, scagliando sedie e tavolini, presso uno degli alberghi dove erano alloggiati, causando il ferimento di un poliziotto, refertato con una prognosi di 7 giorni.

Questi episodi sono stati documentati dalle immagini girate dagli operatori della polizia scientifica, così da consentire, con la collaborazione della polizia svizzera, con la quale sono stati avviati contatti già questa mattina, l’identificazione dei responsabili, che saranno denunciati all’autorità giudiziaria e nei confronti dei quali saranno adottati dal questore provvedimenti di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive (DASPO), spiega la Questura.

Nella tarda mattinata odierna, a bordo dei due autobus che avevano utilizzato per giungere nel capoluogo del Trentino-Alto Adige, i circa 120 tifosi svizzeri hanno lasciato l’Italia, accompagnati fino alla frontiera dal personale della Polizia di Stato.

