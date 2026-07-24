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Italia: Tirano; controlli a valico, sequestrati 7200 euro

La Guardia di finanza (Gdf, corpo di polizia) di Tirano, in provincia di Sondrio poco lontano dal confine con la Valposchiavo (GR), presso il valico di Piattamala (Italia)/Campocologno (GR) ha sequestrato 7500 euro (poco meno di 7000 franchi al cambio attuale) in contante a un 62enne italiano, originario della provincia di Napoli, diretto in Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I finanzieri, con il coordinamento della procura di Sondrio, hanno constatato che l’uomo era debitore nei confronti dell’erario italiano. L’uomo è stato denunciato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, indica l’agenzia di stampa italiana Adnkronos.

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