Italia: Tirano; controlli a valico, sequestrati 7200 euro

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La Guardia di finanza (Gdf, corpo di polizia) di Tirano, in provincia di Sondrio poco lontano dal confine con la Valposchiavo (GR), presso il valico di Piattamala (Italia)/Campocologno (GR) ha sequestrato 7500 euro (poco meno di 7000 franchi al cambio attuale) in contante a un 62enne italiano, originario della provincia di Napoli, diretto in Svizzera.

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(Keystone-ATS) I finanzieri, con il coordinamento della procura di Sondrio, hanno constatato che l’uomo era debitore nei confronti dell’erario italiano. L’uomo è stato denunciato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, indica l’agenzia di stampa italiana Adnkronos.