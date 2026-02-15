Italia: valanga fuoripista sopra Courmayeur, 1 morto e 2 feriti

Keystone-SDA

Una valanga si è staccata in mattinata in val Veny, in Valle d'Aosta, ai piedi del Monte Bianco, e ha travolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista, sopra Courmayeur. Delle persone estratte dalla massa nevosa una è morta e due sono gravemente ferite.

(Keystone-ATS) Le operazioni di ricerca sono ancora in corso per verificare se ci siano altre persone coinvolte. Lo riferisce il Soccorso Alpino Valdostano. Sul posto operano 15 soccorritori, un medico, tre unità cinofile e due elicotteri.