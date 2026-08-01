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Ittigen (BE): un morto nell’incendio di un appartamento

Keystone-SDA

Un uomo ha perso la vita oggi in un incendio a Ittigen (BE). È stato trovato dai pompieri privo di sensi nella tromba delle scale dell'edificio interessato, ma è poi deceduto in ospedale. Gli altri inquilini della palazzina si sono messi in salvo da soli.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La segnalazione dell’incendio è arrivata alla centrale d’allarme verso le 5.40, indica in una nota la polizia cantonale bernese. L’incendio, divampato al terzo piano dell’edificio residenziale, è stato rapidamente domato e spento. Tre persone sono state trasportate in ospedale con sospetta intossicazione da fumi.

L’appartamento in cui è divampato l’incendio ha subito gravi danni. Sono in corso indagini per chiarire le cause del rogo.

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