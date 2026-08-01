Jaberg (BE): muore ciclista 77enne trovato privo di sensi

Keystone-SDA

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Un ciclista di 77 anni è deceduto ieri in mattinata a Jaberg (BE) in un incidente senza altre persone coinvolte. È stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, dove è deceduto, ha comunicato oggi sabato la Procura regionale di Berna-Mittelland.

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(Keystone-ATS) Poche dopo le 10.40, alcuni passanti hanno trovato l’uomo privo di sensi disteso con la sua bicicletta sulla Uttigenstrasse. Hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e allertato i servizi di emergenza.

Una squadra di paramedici ha poi trasportato in ospedale il 77enne del Canton Berna, che versava in condizioni critiche. Gli inquirenti ipotizzano un problema medico. Le indagini sono condotte dalla polizia bernese sotto la direzione della Procura.