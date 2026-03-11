The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Josè Antonio Kast assume l’incarico di presidente del Cile

Keystone-SDA

Josè Antonio Kast è il nuovo presidente del Cile, il nono nella storia democratica del Paese dopo la fine della dittatura di Augusto Pinochet.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Tre mesi dopo la sua netta vittoria elettorale, il leader ultra-conservatore, 60 anni, sposato con nove figli, è stato proclamato presidente, ricevendo le consegne da parte del presidente uscente, il progressista Gabriel Boric, nel corso di una cerimonia solenne di ‘Cambio del mando’ nel Congresso di Valparaiso, alla presenza, tra le autorità, del presidente argentino Javier Milei e del re di Spagna Filippo VI.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR